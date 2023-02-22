Гусев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
11.01.1960
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Анисия Ивановна
Смерть
Неизвестно