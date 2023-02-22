Гусев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Алексей Иванович

Гусев Алексей Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Гусев (головушкин) Иван (Делегат)

Мать: Гусева Еврасия Ивановна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
11.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Анисия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Анисия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close