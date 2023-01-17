Пьянова (Илларионова) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Илларионов Григорий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
16.08.1881
Рождение ребёнка
01.07.1885
Отец ребёнка: Пьянов Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
13.07.1886
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Пьянов Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
16.11.1889
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Пьянов Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
26.01.1891
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Пьянов Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
13.07.1893
Дочь: Груздева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Пьянов Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
14.03.1898
Дочь: Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Пьянов Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.08.1899
Сын: Пьянов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Пьянов Алексей Тимофеевич
Смерть
Неизвестно