Пьянова (Илларионова) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянова (Илларионова) Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Илларионов Григорий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
16.08.1881

Муж: Пьянов Алексей Тимофеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.07.1885

Сын: Пьянов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Пьянов Алексей Тимофеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.07.1886

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Пьянов Алексей Тимофеевич

Рождение ребёнка
16.11.1889

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Пьянов Алексей Тимофеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.01.1891

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Пьянов Алексей Тимофеевич

Рождение ребёнка
13.07.1893

Дочь: Груздева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Пьянов Алексей Тимофеевич

Рождение ребёнка
14.03.1898

Дочь: Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Пьянов Алексей Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.08.1899

Сын: Пьянов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Пьянов Алексей Тимофеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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