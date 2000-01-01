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Пьянов Алексей Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Пьянов Тимофей Матвеевич

Мать: Пьянова Ирина Якимовна

Бракосочетание
16.08.1881

Жена: Пьянова Евдокия Григорьевна

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
01.07.1885

Сын: Пьянов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Пьянова Евдокия Григорьевна

Селитьба
Рождение ребёнка
13.07.1886

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Пьянова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
16.11.1889

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Пьянова Евдокия Григорьевна

с. Селитьба
Рождение ребёнка
26.01.1891

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Пьянова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
13.07.1893

Дочь: Груздева Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Пьянова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
14.03.1898

Дочь: Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Пьянова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
01.08.1899

Сын: Пьянов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Пьянова Евдокия Григорьевна

с. Селитьба
Смерть
Неизвестно
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