Пьянов Алексей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Пьянов Тимофей Матвеевич
Мать: Пьянова Ирина Якимовна
Бракосочетание
16.08.1881
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
01.07.1885
Мать ребёнка: Пьянова Евдокия Григорьевна
Селитьба
Рождение ребёнка
13.07.1886
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Пьянова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
16.11.1889
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Пьянова Евдокия Григорьевна
с. Селитьба
Рождение ребёнка
26.01.1891
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Пьянова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
13.07.1893
Дочь: Груздева Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Пьянова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
14.03.1898
Дочь: Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Пьянова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
01.08.1899
Сын: Пьянов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Пьянова Евдокия Григорьевна
с. Селитьба
Смерть
Неизвестно