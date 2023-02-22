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Пьянов Тимофей Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Пьянов Матвей Ефимович

Мать: не указана

Бракосочетание
21.05.1848

Жена: Пьянова Ирина Якимовна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.02.1849

Дочь: Трифонова Евдокия (Авдотья) Тимофеевна

Мать ребёнка: Пьянова Ирина Якимовна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.02.1850

Сын: Пьянов Алексей Тимофеев

Мать ребёнка: Пьянова Ирина Якимовна

Рождение ребёнка
25.02.1851

Сын: Пьянов Алексей Тимофеев

Мать ребёнка: Пьянова Ирина Якимовна

Рождение ребёнка
17.03.1855

Сын: Пьянов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Пьянова Ирина Якимовна

Рождение ребёнка
08.08.1856

Дочь: Ушивова Наталья Тимофеевна

Мать ребёнка: Пьянова Ирина Якимовна

Рождение ребёнка
23.10.1857

Дочь: Зиновья Тимофеева

Мать ребёнка: Пьянова Ирина Якимовна

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
03.08.1859

Дочь: Васса Тимофеева

Мать ребёнка: Пьянова Ирина Якимовна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.02.1863

Сын: Пьянов Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Пьянова Ирина Якимовна

Смерть
Неизвестно
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