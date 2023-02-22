Пьянов Тимофей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Пьянов Матвей Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
21.05.1848
Жена: Пьянова Ирина Якимовна
Рождение ребёнка
27.02.1849
Дочь: Трифонова Евдокия (Авдотья) Тимофеевна
Мать ребёнка: Пьянова Ирина Якимовна
Рождение ребёнка
05.02.1850
Мать ребёнка: Пьянова Ирина Якимовна
Рождение ребёнка
25.02.1851
Мать ребёнка: Пьянова Ирина Якимовна
Рождение ребёнка
17.03.1855
Сын: Пьянов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Пьянова Ирина Якимовна
Рождение ребёнка
08.08.1856
Дочь: Ушивова Наталья Тимофеевна
Мать ребёнка: Пьянова Ирина Якимовна
Рождение ребёнка
23.10.1857
Дочь: Зиновья Тимофеева
Мать ребёнка: Пьянова Ирина Якимовна
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
03.08.1859
Дочь: Васса Тимофеева
Мать ребёнка: Пьянова Ирина Якимовна
Рождение ребёнка
05.02.1863
Сын: Пьянов Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Пьянова Ирина Якимовна
Смерть
Неизвестно