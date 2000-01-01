Ушивова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушивова Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Ушивов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Архипова Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Ушивов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Анисья Павловна

Отец ребёнка: Ушивов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Ушивов Павел Павлович

Отец ребёнка: Ушивов Павел Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушивов Павел Андреевич

Смерть
Неизвестно
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