Ушивова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Ушивов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Архипова Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Ушивов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Анисья Павловна
Отец ребёнка: Ушивов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Ушивов Павел Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно