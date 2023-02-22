Архипова (Ушивова) Анастасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Ушивов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
18.10.1911
Дочь: Думнова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Степанович
Рождение ребёнка
07.02.1913
Дочь: Хлынова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Степанович
Рождение ребёнка
02.09.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов Иван Степанович
Смерть
Неизвестно