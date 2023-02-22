Архипова (Ушивова) Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Ушивова) Анастасия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Ушивов Павел Андреевич

Мать: Ушивова Наталья Тимофеевна

Рождение ребёнка
18.10.1911

Дочь: Думнова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Степанович

Рождение ребёнка
07.02.1913

Дочь: Хлынова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Степанович

Рождение ребёнка
02.09.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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