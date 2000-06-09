Архипов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1911

Дочь: Думнова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Архипова Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
07.02.1913

Дочь: Хлынова Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Архипова Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
02.09.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Анастасия Павловна

Смерть
Неизвестно
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