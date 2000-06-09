Архипов Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1911
Дочь: Думнова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Архипова Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
07.02.1913
Дочь: Хлынова Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Архипова Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
02.09.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архипова Анастасия Павловна
Смерть
Неизвестно