Думнова (Архипова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнова (Архипова) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1911

Дата смерти

09.06.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1911

Отец: Архипов Иван Степанович

Мать: Архипова Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
20.01.1937

Дочь: Антоненко Валентина Павловна

Отец ребёнка: Думнов Павел Иванович

Рождение ребёнка
09.12.1942

Сын: Думнов Александр Павлович

Отец ребёнка: Думнов Павел Иванович

Смерть
09.06.2000
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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