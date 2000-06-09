Думнова (Архипова) Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1911
Дата смерти09.06.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1911
Рождение ребёнка
20.01.1937
Дочь: Антоненко Валентина Павловна
Отец ребёнка: Думнов Павел Иванович
Рождение ребёнка
09.12.1942
Сын: Думнов Александр Павлович
Отец ребёнка: Думнов Павел Иванович
Смерть
09.06.2000
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область