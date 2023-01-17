Думнов Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1910
Дата смерти28.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910
Отец: Думнов Иван Павлович
Рождение ребёнка
20.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Думнова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
09.12.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Думнова Зинаида Ивановна
Военная служба
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
28.12.1942