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Думнов Павел Иванович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.01.1910

Дата смерти

28.12.1942

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910

Отец: Думнов Иван Павлович

Мать: Думнова Степанида Алексеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
09.12.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Зинаида Ивановна

Военная служба
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
28.12.1942
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