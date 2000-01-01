Хлынова (Архипова) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлынова (Архипова) Зоя Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1913

Отец: Архипов Иван Степанович

Мать: Архипова Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов Константин Васильевич

Рождение ребёнка
?.09.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов Константин Васильевич

Рождение ребёнка
?.03.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов Константин Васильевич

Рождение ребёнка
?.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов Константин Васильевич

Смерть
Неизвестно
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