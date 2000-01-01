Хлынова (Архипова) Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1913
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
?.09.1944
Рождение ребёнка
?.03.1946
Рождение ребёнка
?.08.1954
Смерть
Неизвестно