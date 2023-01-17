Трифонова (Пьянова) Евдокия (Авдотья) Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Пьянова) Евдокия (Авдотья) Тимофеевна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

27.02.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1849

Отец: Пьянов Тимофей Матвеевич

Мать: Пьянова Ирина Якимовна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
09.11.1870

Муж: Трифонов Василий Владимирович

Рождение ребёнка
08.04.1872

Сын: Трифонов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Трифонов Василий Владимирович

Рождение ребёнка
25.07.1873

Сын: Трифонов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Трифонов Василий Владимирович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Трифонов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Трифонов Василий Владимирович

Рождение ребёнка
27.07.1882

Отец ребёнка: Трифонов Василий Владимирович

Рождение ребёнка
11.11.1883

Сын: Трифонов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Трифонов Василий Владимирович

Смерть
Неизвестно
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