Трифонова (Пьянова) Евдокия (Авдотья) Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения27.02.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1849
Отец: Пьянов Тимофей Матвеевич
Мать: Пьянова Ирина Якимовна
Бракосочетание
09.11.1870
Рождение ребёнка
08.04.1872
Отец ребёнка: Трифонов Василий Владимирович
Рождение ребёнка
25.07.1873
Сын: Трифонов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Трифонов Василий Владимирович
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Трифонов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Трифонов Василий Владимирович
Рождение ребёнка
27.07.1882
Отец ребёнка: Трифонов Василий Владимирович
Рождение ребёнка
11.11.1883
Сын: Трифонов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Трифонов Василий Владимирович
Смерть
Неизвестно