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Трифонов Василий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

01.04.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1870

Жена: Трифонова Евдокия (Авдотья) Тимофеевна

Рождение ребёнка
08.04.1872

Сын: Трифонов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Трифонова Евдокия (Авдотья) Тимофеевна

Рождение ребёнка
25.07.1873

Сын: Трифонов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Трифонова Евдокия (Авдотья) Тимофеевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Трифонов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Трифонова Евдокия (Авдотья) Тимофеевна

Рождение ребёнка
27.07.1882

Мать ребёнка: Трифонова Евдокия (Авдотья) Тимофеевна

Рождение ребёнка
11.11.1883

Сын: Трифонов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Трифонова Евдокия (Авдотья) Тимофеевна

Смерть
01.04.1917
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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