Трифонов Василий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти01.04.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1870
Рождение ребёнка
08.04.1872
Мать ребёнка: Трифонова Евдокия (Авдотья) Тимофеевна
Рождение ребёнка
25.07.1873
Сын: Трифонов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Трифонова Евдокия (Авдотья) Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Трифонов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Трифонова Евдокия (Авдотья) Тимофеевна
Рождение ребёнка
27.07.1882
Мать ребёнка: Трифонова Евдокия (Авдотья) Тимофеевна
Рождение ребёнка
11.11.1883
Сын: Трифонов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Трифонова Евдокия (Авдотья) Тимофеевна
Смерть
01.04.1917