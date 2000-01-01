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Трифонов Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Трифонов Василий Владимирович

Мать: Трифонова Евдокия (Авдотья) Тимофеевна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Трифонова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Около ?.09.1900

Сын: Трифонов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Трифонова Дарья Ивановна

Бочиха, Сосновского района, Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
1900

Сын: Трифонов Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Трифонова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
22.09.1901

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Трифонова Дарья Ивановна

Бочиха
Рождение ребёнка
06.06.1905

Сын: Трифонов Степан Михайлович

Мать ребёнка: Трифонова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
11.07.1908

Дочь: Бочкарёва Марина Михайловна

Мать ребёнка: Трифонова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
05.08.1910

Сын: Трифонов Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Трифонова Дарья Ивановна

Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
27.07.1912

Сын: Трифонов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Трифонова Дарья Ивановна

Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
29.06.1915

Сын: Трифонов Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Трифонова Дарья Ивановна

Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно
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