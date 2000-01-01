Трифонов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Трифонова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Около ?.09.1900
Сын: Трифонов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Трифонова Дарья Ивановна
Бочиха, Сосновского района, Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
1900
Сын: Трифонов Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Трифонова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
22.09.1901
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Трифонова Дарья Ивановна
Бочиха
Рождение ребёнка
06.06.1905
Сын: Трифонов Степан Михайлович
Мать ребёнка: Трифонова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
11.07.1908
Дочь: Бочкарёва Марина Михайловна
Мать ребёнка: Трифонова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1910
Сын: Трифонов Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Трифонова Дарья Ивановна
Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
27.07.1912
Мать ребёнка: Трифонова Дарья Ивановна
Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
29.06.1915
Мать ребёнка: Трифонова Дарья Ивановна
Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно