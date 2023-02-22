Трифонова (Клюкина) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Клюкина) Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Трифонов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Около ?.09.1900

Сын: Трифонов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Трифонов Михаил Васильевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Трифонов Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Трифонов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
22.09.1901

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Трифонов Михаил Васильевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.06.1905

Сын: Трифонов Степан Михайлович

Отец ребёнка: Трифонов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
11.07.1908

Дочь: Бочкарёва Марина Михайловна

Отец ребёнка: Трифонов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
05.08.1910

Сын: Трифонов Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Трифонов Михаил Васильевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.07.1912

Сын: Трифонов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Трифонов Михаил Васильевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.06.1915

Сын: Трифонов Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Трифонов Михаил Васильевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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