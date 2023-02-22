Трифонова (Клюкина) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Трифонов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Около ?.09.1900
Сын: Трифонов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Трифонов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Трифонов Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Трифонов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
22.09.1901
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Трифонов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
06.06.1905
Сын: Трифонов Степан Михайлович
Отец ребёнка: Трифонов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
11.07.1908
Дочь: Бочкарёва Марина Михайловна
Отец ребёнка: Трифонов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
05.08.1910
Сын: Трифонов Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Трифонов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
27.07.1912
Отец ребёнка: Трифонов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
29.06.1915
Отец ребёнка: Трифонов Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно