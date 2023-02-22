Трифонов Фёдор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиОколо 1969
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
08.12.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трифонова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трифонова Пелагея Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1969
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область