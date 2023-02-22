Трифонов Фёдор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрифонов Фёдор Михайлович

Трифонов Фёдор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Около 1969

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Жена

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Трифонов Михаил Васильевич

Мать: Трифонова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
08.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трифонова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трифонова Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трифонова Пелагея Васильевна

Смерть
Около 1969
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close