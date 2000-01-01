Трифонова Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова Пелагея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1902

Дата смерти

28.10.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трифонов Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трифонов Фёдор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Фёдор Михайлович

Смерть
28.10.1981
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский район, Нижегородская область
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