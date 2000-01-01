Трифонова Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1902
Дата смерти28.10.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трифонов Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трифонов Фёдор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.1981
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский район, Нижегородская область