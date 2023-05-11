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Трифонов Василий Васильевич

Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

25.07.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1873

Отец: Трифонов Василий Владимирович

Мать: Трифонова Евдокия (Авдотья) Тимофеевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Трифонов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Трифонова Агриппина Тимофеевна

Рождение ребёнка
08.04.1897

Сын: Трифонов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Трифонова Агриппина Тимофеевна

Рождение ребёнка
01.10.1899

Сын: Трифонов (архипов) Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Трифонова Агриппина Тимофеевна

Рождение ребёнка
25.04.1905

Сын: Трифонов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Трифонова Агриппина Тимофеевна

Рождение ребёнка
27.09.1907

Дочь: Ушилова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Трифонова Агриппина Тимофеевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.09.1911

Сын: Трифонов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Трифонова Агриппина Тимофеевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.02.1915

Дочь: Вершинина Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Трифонова Агриппина Тимофеевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толмакова Марья Васильевна

Мать ребёнка: Трифонова Агриппина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трифонова Агриппина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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