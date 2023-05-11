Трифонов Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.07.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1873
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Трифонова Агриппина Тимофеевна
Рождение ребёнка
08.04.1897
Сын: Трифонов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Трифонова Агриппина Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.10.1899
Сын: Трифонов (архипов) Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Трифонова Агриппина Тимофеевна
Рождение ребёнка
25.04.1905
Сын: Трифонов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Трифонова Агриппина Тимофеевна
Рождение ребёнка
27.09.1907
Дочь: Ушилова Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Трифонова Агриппина Тимофеевна
Рождение ребёнка
24.09.1911
Сын: Трифонов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Трифонова Агриппина Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.02.1915
Дочь: Вершинина Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Трифонова Агриппина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толмакова Марья Васильевна
Мать ребёнка: Трифонова Агриппина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно