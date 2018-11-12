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Трифонов Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Трифонов Василий Васильевич

Мать: Трифонова Агриппина Тимофеевна

Рождение ребёнка
31.03.1912

Сын: Трифонов Александр Иванович

Мать ребёнка: Трифонова Мария Васильевна

Бочиха, Сосновского района, Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
16.02.1914

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Трифонова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
03.06.1916

Дочь: Майорова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Трифонова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
02.11.1918

Сын: Трифонов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Трифонова Мария Васильевна

Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1928

Сын: Трифонов Василий Иванович

Мать ребёнка: Трифонова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
02.11.1930

Дочь: Создашова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Трифонова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Псалёва Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Трифонова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трифонова Мария Васильевна

Смерть
1945
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