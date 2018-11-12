Трифонов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
31.03.1912
Сын: Трифонов Александр Иванович
Мать ребёнка: Трифонова Мария Васильевна
Бочиха, Сосновского района, Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
16.02.1914
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Трифонова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
03.06.1916
Дочь: Майорова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Трифонова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
02.11.1918
Мать ребёнка: Трифонова Мария Васильевна
Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1928
Сын: Трифонов Василий Иванович
Мать ребёнка: Трифонова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
02.11.1930
Дочь: Создашова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Трифонова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Псалёва Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Трифонова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1945