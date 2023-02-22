Трифонова Агриппина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Трифонов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
08.04.1897
Сын: Трифонов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Трифонов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1899
Сын: Трифонов (архипов) Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Трифонов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
25.04.1905
Сын: Трифонов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Трифонов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
27.09.1907
Дочь: Ушилова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Трифонов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
24.09.1911
Сын: Трифонов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Трифонов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
23.02.1915
Дочь: Вершинина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Трифонов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толмакова Марья Васильевна
Отец ребёнка: Трифонов Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно