Трифонова Агриппина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова Агриппина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Трифонов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Трифонов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
08.04.1897

Сын: Трифонов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Трифонов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
01.10.1899

Сын: Трифонов (архипов) Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Трифонов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
25.04.1905

Сын: Трифонов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Трифонов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
27.09.1907

Дочь: Ушилова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Трифонов Василий Васильевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.09.1911

Сын: Трифонов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Трифонов Василий Васильевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.02.1915

Дочь: Вершинина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Трифонов Василий Васильевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толмакова Марья Васильевна

Отец ребёнка: Трифонов Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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