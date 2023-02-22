Илларионова (Тестова) Агриппина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти08.07.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Тестов Михаил Фёдорович
Бракосочетание
28.01.1851
Рождение ребёнка
08.04.1852
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Григорий Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1853
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Григорий Иванович
Рождение ребёнка
13.11.1854
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Пьянова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Григорий Иванович
Смерть
08.07.1893
Причина смерти: Брюшной тиф