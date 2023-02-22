Илларионова (Тестова) Агриппина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионова (Тестова) Агриппина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

08.07.1893

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Тестов Михаил Фёдорович

Мать: Тестова Евдокия Фёдоровна

Бракосочетание
28.01.1851

Муж: Илларионов (солдаткин) Григорий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.04.1852

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Григорий Иванович

Рождение ребёнка
04.04.1853

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Григорий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.11.1854

Сын: Илларионов (солдаткин) Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Пьянова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Илларионов (солдаткин) Григорий Иванович

Смерть
08.07.1893
Причина смерти: Брюшной тиф
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