Захар Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Григорий Клеменов
Мать: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
1760
Сын: Евсей Захаров
Мать ребёнка: Анисья Семенова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Григорий Захаров
Мать ребёнка: Анисья Семенова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Никифор Захаров
Мать ребёнка: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Сергей Захаров
Мать ребёнка: Екатерина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Семенова
Смерть
1817