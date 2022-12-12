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Захар Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Григорий Клеменов

Мать: Анна Григорьева

Рождение ребёнка
1760

Сын: Евсей Захаров

Мать ребёнка: Анисья Семенова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Григорий Захаров

Мать ребёнка: Анисья Семенова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Никифор Захаров

Мать ребёнка: Екатерина Федорова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Сергей Захаров

Мать ребёнка: Екатерина Федорова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Семенова

Смерть
1817
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