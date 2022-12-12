Никифор Захаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Захар Григорьев
Мать: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Илья Никифоров
Мать ребёнка: Афимья Лагутина
Рождение ребёнка
1813
Сын: Александр Никифоров
Мать ребёнка: Афимья Лагутина
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Матрона Никифорова
Мать ребёнка: Афимья Лагутина
Рождение ребёнка
26.07.1818
Дочь: Прасковья Никифорова
Мать ребёнка: Афимья Лагутина
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Никифорова Марфа
Мать ребёнка: Афимья Лагутина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Лагутина
Смерть
1847