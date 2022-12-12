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Никифор Захаров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Захар Григорьев

Мать: Екатерина Федорова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Илья Никифоров

Мать ребёнка: Афимья Лагутина

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Александр Никифоров

Мать ребёнка: Афимья Лагутина

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Матрона Никифорова

Мать ребёнка: Афимья Лагутина

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.07.1818

Дочь: Прасковья Никифорова

Мать ребёнка: Афимья Лагутина

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Никифорова Марфа

Мать ребёнка: Афимья Лагутина

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Лагутина

Смерть
1847
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