Екатерина Федорова
Место рожденияТульская губерния, Лебедянский уезд, с. Пятницкое
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Тульская губерния, Лебедянский уезд, с. Пятницкое
Рождение ребёнка
1785
Сын: Никифор Захаров
Отец ребёнка: Захар Григорьев
Рождение ребёнка
1792
Сын: Сергей Захаров
Отец ребёнка: Захар Григорьев
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно