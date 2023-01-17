Екатерина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Федорова

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Место рождения

Тульская губерния, Лебедянский уезд, с. Пятницкое

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульская губерния, Лебедянский уезд, с. Пятницкое
Рождение ребёнка
1785

Сын: Никифор Захаров

Отец ребёнка: Захар Григорьев

Рождение ребёнка
1792

Сын: Сергей Захаров

Отец ребёнка: Захар Григорьев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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