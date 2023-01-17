Никифорова Марфа
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Никифор Захаров
Мать: Афимья Лагутина
Бракосочетание
09.10.1840
Муж: Денис Трофимов
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Денис Трофимов
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Денис Трофимов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Захар Денисов
Отец ребёнка: Денис Трофимов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Николай Денисов
Отец ребёнка: Денис Трофимов
Рождение ребёнка
15.07.1855
Сын: Семен Денисов
Отец ребёнка: Денис Трофимов
Смерть
Неизвестно