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Никифорова Марфа

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Никифор Захаров

Мать: Афимья Лагутина

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
09.10.1840

Муж: Денис Трофимов

Рождение ребёнка
1844

Сын: Миронов Денис Денисов

Отец ребёнка: Денис Трофимов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Миронов Григорий Денисов

Отец ребёнка: Денис Трофимов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Захар Денисов

Отец ребёнка: Денис Трофимов

Рождение ребёнка
1852

Сын: Николай Денисов

Отец ребёнка: Денис Трофимов

Рождение ребёнка
15.07.1855

Сын: Семен Денисов

Отец ребёнка: Денис Трофимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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