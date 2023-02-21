Захар Денисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захар Денисов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Денис Трофимов

Мать: Никифорова Марфа

Смерть
1856
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