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Захар Денисов
Захар Денисов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1849
Дата смерти
1856
Пол
Мужской
Отец
Денис Трофимов
1823 г.р.
Мать
Никифорова Марфа
1823 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец:
Денис Трофимов
Мать:
Никифорова Марфа
Смерть
1856
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