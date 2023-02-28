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Денис Трофимов

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

27.05.1855

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Миронов Трофим Филиппов

Мать: Дарья

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
09.10.1840

Жена: Никифорова Марфа

Рождение ребёнка
1844

Сын: Миронов Денис Денисов

Мать ребёнка: Никифорова Марфа

Рождение ребёнка
1846

Сын: Миронов Григорий Денисов

Мать ребёнка: Никифорова Марфа

Рождение ребёнка
1849

Сын: Захар Денисов

Мать ребёнка: Никифорова Марфа

Рождение ребёнка
1852

Сын: Николай Денисов

Мать ребёнка: Никифорова Марфа

Смерть
27.05.1855
Причина смерти: Воспаление легких
Рождение ребёнка
15.07.1855

Сын: Семен Денисов

Мать ребёнка: Никифорова Марфа

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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