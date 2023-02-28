Денис Трофимов
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти27.05.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Миронов Трофим Филиппов
Мать: Дарья
Бракосочетание
09.10.1840
Жена: Никифорова Марфа
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Никифорова Марфа
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Никифорова Марфа
Рождение ребёнка
1849
Сын: Захар Денисов
Мать ребёнка: Никифорова Марфа
Рождение ребёнка
1852
Сын: Николай Денисов
Мать ребёнка: Никифорова Марфа
Смерть
27.05.1855
Причина смерти: Воспаление легких
Рождение ребёнка
15.07.1855
Сын: Семен Денисов
Мать ребёнка: Никифорова Марфа