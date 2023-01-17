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Миронов Трофим Филиппов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Миронов Филипп Миронов

Мать: Евдокия Афанасьева

Рождение ребёнка
22.01.1819

Дочь: Ксения Трофимова

Мать ребёнка: Дарья

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Денис Трофимов

Мать ребёнка: Дарья

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Дарья Трофимова

Мать ребёнка: Дарья

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Татьяна Трофимовна

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
1834

Сын: Миронов Иван Трофимов

Мать ребёнка: Дарья

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Смерть
Неизвестно
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