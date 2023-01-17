Миронов Трофим Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Миронов Филипп Миронов
Мать: Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
22.01.1819
Дочь: Ксения Трофимова
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1823
Сын: Денис Трофимов
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Дарья Трофимова
Мать ребёнка: Дарья
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Татьяна Трофимовна
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Смерть
Неизвестно