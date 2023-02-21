Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти07.01.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1819
Дочь: Ксения Трофимова
Отец ребёнка: Миронов Трофим Филиппов
Рождение ребёнка
1823
Сын: Денис Трофимов
Отец ребёнка: Миронов Трофим Филиппов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Дарья Трофимова
Отец ребёнка: Миронов Трофим Филиппов
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Татьяна Трофимовна
Отец ребёнка: Миронов Трофим Филиппов
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Миронов Трофим Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1849