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Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

07.01.1849

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1819

Дочь: Ксения Трофимова

Отец ребёнка: Миронов Трофим Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Денис Трофимов

Отец ребёнка: Миронов Трофим Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Дарья Трофимова

Отец ребёнка: Миронов Трофим Филиппов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Татьяна Трофимовна

Отец ребёнка: Миронов Трофим Филиппов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Миронов Иван Трофимов

Отец ребёнка: Миронов Трофим Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Трофим Филиппов

Смерть
07.01.1849
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