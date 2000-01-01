(Миронова) Татьяна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Миронова) Татьяна Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1801 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Миронов Трофим Филиппов

Мать: Дарья

Смерть
Неизвестно
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