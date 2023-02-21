Евдокия Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ксения Филиппова
Отец ребёнка: Миронов Филипп Миронов
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Миронов Филипп Миронов
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Акулина Филиппова
Отец ребёнка: Миронов Филипп Миронов
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Миронов Филипп Миронов
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Миронов Филипп Миронов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Миронов Филипп Миронов
Смерть
Неизвестно