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Евдокия Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ксения Филиппова

Отец ребёнка: Миронов Филипп Миронов

Рождение ребёнка
1793

Сын: Миронов Авраам Филиппов

Отец ребёнка: Миронов Филипп Миронов

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Акулина Филиппова

Отец ребёнка: Миронов Филипп Миронов

Рождение ребёнка
1801

Сын: Миронов Трофим Филиппов

Отец ребёнка: Миронов Филипп Миронов

Рождение ребёнка
1802

Сын: Миронов Антон Филиппов

Отец ребёнка: Миронов Филипп Миронов

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Миронов Филипп Миронов

Смерть
Неизвестно
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