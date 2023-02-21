Миронов Григорий Денисов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти10.06.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Денис Трофимов
Мать: Никифорова Марфа
Бракосочетание
04.11.1864
Жена: Екатерина Васильева
По жених: д. Кроткой Иван Петров и Федор Антонов. По невест: д. Озерок Феоктист Сергеев и д. Никольские Выселки Кузьма Егоров
Рождение ребёнка
1874
Сын: Миронов Дмитрий Григорьев
Мать ребёнка: Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
25.01.1887
Мать ребёнка: Екатерина Васильева
Смерть
10.06.1901
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Убит поездом железной дороги