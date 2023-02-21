Миронов Григорий Денисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронов Григорий Денисов

Миронов Григорий Денисов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

10.06.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Денис Трофимов

Мать: Никифорова Марфа

Бракосочетание
04.11.1864

Жена: Екатерина Васильева

По жених: д. Кроткой Иван Петров и Федор Антонов. По невест: д. Озерок Феоктист Сергеев и д. Никольские Выселки Кузьма Егоров
Рождение ребёнка
1874

Сын: Миронов Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: Екатерина Васильева

Рождение ребёнка
25.01.1887

Сын: Миронов Иван Григорьев

Мать ребёнка: Екатерина Васильева

Смерть
10.06.1901
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Убит поездом железной дороги
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close