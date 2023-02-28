Екатерина Васильева
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1864
По жених: д. Кроткой Иван Петров и Федор Антонов. По невест: д. Озерок Феоктист Сергеев и д. Никольские Выселки Кузьма Егоров
Рождение ребёнка
1874
Сын: Миронов Дмитрий Григорьев
Отец ребёнка: Миронов Григорий Денисов
Рождение ребёнка
25.01.1887
Отец ребёнка: Миронов Григорий Денисов
Смерть
Неизвестно