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Екатерина Васильева

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Место рождения

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
04.11.1864

Муж: Миронов Григорий Денисов

По жених: д. Кроткой Иван Петров и Федор Антонов. По невест: д. Озерок Феоктист Сергеев и д. Никольские Выселки Кузьма Егоров
Рождение ребёнка
1874

Сын: Миронов Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Миронов Григорий Денисов

Рождение ребёнка
25.01.1887

Сын: Миронов Иван Григорьев

Отец ребёнка: Миронов Григорий Денисов

Смерть
Неизвестно
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