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Миронов Дмитрий Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Миронов Григорий Денисов

Мать: Екатерина Васильева

Бракосочетание
26.09.1893

Жена: Мария Несторова

ПЖ: д Кроткой Василий Иванов и с. Никольского Иван Федотов. ПН: д. Ржавок Василий Федоров и с. Коровенки Филипп Филиппов.
Рождение ребёнка
04.01.1895

Дочь: Ксения Дмитриева

Мать ребёнка: Мария Несторова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.01.1899

Дочь: Евдокия Дмитриева

Мать ребёнка: Мария Несторова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.06.1905

Сын: Миронов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария Несторова

Рождение ребёнка
03.02.1907

Сын: Миронов Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария Несторова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.11.1908

Сын: Миронов Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария Несторова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.11.1909

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Мария Несторова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
10.08.1910
В Сибирь
Смерть
Неизвестно
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