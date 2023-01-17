Миронов Дмитрий Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Миронов Григорий Денисов
Мать: Екатерина Васильева
Бракосочетание
26.09.1893
Жена: Мария Несторова
ПЖ: д Кроткой Василий Иванов и с. Никольского Иван Федотов. ПН: д. Ржавок Василий Федоров и с. Коровенки Филипп Филиппов.
Рождение ребёнка
04.01.1895
Дочь: Ксения Дмитриева
Мать ребёнка: Мария Несторова
Рождение ребёнка
17.01.1899
Дочь: Евдокия Дмитриева
Мать ребёнка: Мария Несторова
Рождение ребёнка
21.06.1905
Мать ребёнка: Мария Несторова
Рождение ребёнка
03.02.1907
Мать ребёнка: Мария Несторова
Рождение ребёнка
14.11.1908
Сын: Миронов Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Мария Несторова
Рождение ребёнка
01.11.1909
Дочь: Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Мария Несторова
Место жительства
10.08.1910
В Сибирь
Смерть
Неизвестно