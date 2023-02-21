Миронов Денис Денисов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Денис Трофимов
Мать: Никифорова Марфа
Бракосочетание
20.10.1861
Жена: Мария Макарова
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Мария Макарова
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Евдокия Денисова
Мать ребёнка: Мария Макарова
Рождение ребёнка
08.08.1869
Сын: Миронов Флор Денисов
Мать ребёнка: Мария Макарова
Рождение ребёнка
15.05.1875
Мать ребёнка: Мария Макарова
Рождение ребёнка
24.09.1884
Мать ребёнка: Мария Макарова
Рождение ребёнка
01.04.1887
Мать ребёнка: Мария Макарова
Смерть
Неизвестно