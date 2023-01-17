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Мария Макарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Макар Павлов

Мать: Агафья Кузьмина

Бракосочетание
20.10.1861

Муж: Миронов Денис Денисов

Рождение ребёнка
1865

Сын: Миронов Герогий Денисов

Отец ребёнка: Миронов Денис Денисов

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Евдокия Денисова

Отец ребёнка: Миронов Денис Денисов

Рождение ребёнка
08.08.1869

Сын: Миронов Флор Денисов

Отец ребёнка: Миронов Денис Денисов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.05.1875

Сын: Миронов Алексей Денисов

Отец ребёнка: Миронов Денис Денисов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.09.1884

Сын: Миронов Сергей Денисов

Отец ребёнка: Миронов Денис Денисов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.04.1887

Сын: Миронов Иосиф Денисов

Отец ребёнка: Миронов Денис Денисов

Смерть
Неизвестно
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