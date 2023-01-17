Мария Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Макар Павлов
Мать: Агафья Кузьмина
Бракосочетание
20.10.1861
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Миронов Денис Денисов
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Евдокия Денисова
Отец ребёнка: Миронов Денис Денисов
Рождение ребёнка
08.08.1869
Сын: Миронов Флор Денисов
Отец ребёнка: Миронов Денис Денисов
Рождение ребёнка
15.05.1875
Отец ребёнка: Миронов Денис Денисов
Рождение ребёнка
24.09.1884
Отец ребёнка: Миронов Денис Денисов
Рождение ребёнка
01.04.1887
Отец ребёнка: Миронов Денис Денисов
Смерть
Неизвестно