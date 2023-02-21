Анисья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1772

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Евсей Захаров

Отец ребёнка: Захар Григорьев

Рождение ребёнка
1769

Сын: Григорий Захаров

Отец ребёнка: Захар Григорьев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Григорьев

Смерть
1772
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