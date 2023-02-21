Анисья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Евсей Захаров
Отец ребёнка: Захар Григорьев
Рождение ребёнка
1769
Сын: Григорий Захаров
Отец ребёнка: Захар Григорьев
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Григорьев
Смерть
1772