Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Захар Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Клеменов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Клеменов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Клеменов
Смерть
1770