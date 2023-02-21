Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Захар Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Клеменов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Клеменов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Клеменов

Смерть
1770
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