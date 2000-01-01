Григорий Клеменов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Климент
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Захар Григорьев
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Григорьева
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина Григорьева
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Смерть
Неизвестно