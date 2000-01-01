Григорий Клеменов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Клеменов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Климент

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Захар Григорьев

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Григорьева

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина Григорьева

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Смерть
Неизвестно
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