Евсей Захаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Захар Григорьев
Мать: Анисья Семенова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Ефим Евсеев
Мать ребёнка: Лукерья Абрамова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Иван Евсеев
Мать ребёнка: Лукерья Абрамова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Устинья Евсеева
Мать ребёнка: Лукерья Абрамова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Меланья Евсеева
Мать ребёнка: Лукерья Абрамова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Леон Евсеев
Мать ребёнка: Лукерья Абрамова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Никита Евсеев
Мать ребёнка: Лукерья Абрамова
Рождение ребёнка
1801
Сын: Иван Евсеев
Мать ребёнка: Лукерья Абрамова
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Абрамова
Смерть
Неизвестно