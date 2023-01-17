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Евсей Захаров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Захар Григорьев

Мать: Анисья Семенова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Ефим Евсеев

Мать ребёнка: Лукерья Абрамова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Иван Евсеев

Мать ребёнка: Лукерья Абрамова

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Устинья Евсеева

Мать ребёнка: Лукерья Абрамова

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Меланья Евсеева

Мать ребёнка: Лукерья Абрамова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Леон Евсеев

Мать ребёнка: Лукерья Абрамова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Никита Евсеев

Мать ребёнка: Лукерья Абрамова

Рождение ребёнка
1801

Сын: Иван Евсеев

Мать ребёнка: Лукерья Абрамова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Абрамова

Смерть
Неизвестно
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