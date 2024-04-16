Федосеева (Пантелеева) Елена Рудольфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосеева (Пантелеева) Елена Рудольфовна

Федосеева (Пантелеева) Елена Рудольфовна

avatar

Место рождения

г.Березники, Пермский край

Дата рождения

21.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1971

Отец: Пантелеев Рудольф Александрович

Мать: Пантелеева Евгения Фёдоровна

г.Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
27.05.1991

Дочь: Пантелеева Мария Владиславовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.12.1994

Сын: Пантелеев Максим

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.01.2003

Дочь: Сулейманова Алёна Викторовна

Отец ребёнка: Федосеев Виктор Владимирович

г.Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
02.11.2010

Дочь: Федосеева Виктория Викторовна

Отец ребёнка: Федосеев Виктор Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосеев Виктор Владимирович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close