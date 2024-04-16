Федосеева (Пантелеева) Елена Рудольфовна
Место рожденияг.Березники, Пермский край
Дата рождения21.01.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1971
г.Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
27.05.1991
Дочь: Пантелеева Мария Владиславовна
Рождение ребёнка
10.12.1994
Сын: Пантелеев Максим
Рождение ребёнка
03.01.2003
Дочь: Сулейманова Алёна Викторовна
Отец ребёнка: Федосеев Виктор Владимирович
г.Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
02.11.2010
Дочь: Федосеева Виктория Викторовна
Отец ребёнка: Федосеев Виктор Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно