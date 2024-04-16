Федосеев Виктор Владимирович
Место рожденияс.Таман, Пермский край
Дата рождения08.07.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1978
с.Таман, Пермский край
Рождение ребёнка
03.01.2003
Дочь: Сулейманова Алёна Викторовна
Мать ребёнка: Федосеева Елена Рудольфовна
г.Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
02.11.2010
Дочь: Федосеева Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Федосеева Елена Рудольфовна
Бракосочетание
Неизвестно