Федосеев Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Виктор Владимирович

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Место рождения

с.Таман, Пермский край

Дата рождения

08.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1978

Отец: Федосеев Владимир Степанович

Мать: Федосеева Валентина Филипповна

с.Таман, Пермский край
Рождение ребёнка
03.01.2003

Дочь: Сулейманова Алёна Викторовна

Мать ребёнка: Федосеева Елена Рудольфовна

г.Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
02.11.2010

Дочь: Федосеева Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Федосеева Елена Рудольфовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеева Елена Рудольфовна

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