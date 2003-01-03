Сулейманова (Федосеева) Алёна Викторовна
Место рожденияг.Березники, Пермский край
Дата рождения03.01.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.2003
г.Березники, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.05.2020
Дочь: Сулейманова Розалина Рифатовна
Отец ребёнка: Сулейманов Рифат Гайнуллович
д.Дербишева Аргаяшский район Челябинская область
Рождение ребёнка
14.04.2021
Дочь: Сулейманова Амина Рифатовна
Отец ребёнка: Сулейманов Рифат Гайнуллович
д.Дербишева Аргаяшский район Челябинская область