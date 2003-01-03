Сулейманова (Федосеева) Алёна Викторовна 03.01.2003 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сулейманова (Федосеева) Алёна Викторовна

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Место рождения

г.Березники, Пермский край

Дата рождения

03.01.2003

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.2003

Отец: Федосеев Виктор Владимирович

Мать: Федосеева (Пантелеева) Елена Рудольфовна

г.Березники, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулейманов Рифат Гайнуллович

Рождение ребёнка
11.05.2020

Дочь: Сулейманова Розалина Рифатовна

Отец ребёнка: Сулейманов Рифат Гайнуллович

д.Дербишева Аргаяшский район Челябинская область
Рождение ребёнка
14.04.2021

Дочь: Сулейманова Амина Рифатовна

Отец ребёнка: Сулейманов Рифат Гайнуллович

д.Дербишева Аргаяшский район Челябинская область

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