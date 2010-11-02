Федосеева Виктория Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева Виктория Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.2010

Отец: Федосеев Виктор Владимирович

Мать: Федосеева Елена Рудольфовна

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