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Пантелеев Рудольф Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1941

Дата смерти

12.10.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1941

Отец: Пантелеев Дмитрий Александрович

Мать: Пантелеева Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
1966

Сын: Пантелеев Сергей Рудольфович

Мать ребёнка: Пантелеева Евгения Фёдоровна

Рождение ребёнка
21.01.1971

Дочь: Федосеева Елена Рудольфовна

Мать ребёнка: Пантелеева Евгения Фёдоровна

г.Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
1984

Сын: Пантелеев Александр Рудольфович

Мать ребёнка: Пантелеева Евгения Фёдоровна

Рождение ребёнка
03.06.1986

Сын: Пантелеев Дмитрий Рудольфович

Мать ребёнка: Пантелеева Евгения Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пантелеева Евгения Фёдоровна

Смерть
12.10.2020
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