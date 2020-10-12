Пантелеев Рудольф Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1941
Дата смерти12.10.2020
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1941
Рождение ребёнка
1966
Сын: Пантелеев Сергей Рудольфович
Мать ребёнка: Пантелеева Евгения Фёдоровна
Рождение ребёнка
21.01.1971
Дочь: Федосеева Елена Рудольфовна
Мать ребёнка: Пантелеева Евгения Фёдоровна
г.Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
1984
Сын: Пантелеев Александр Рудольфович
Мать ребёнка: Пантелеева Евгения Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.06.1986
Сын: Пантелеев Дмитрий Рудольфович
Мать ребёнка: Пантелеева Евгения Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.10.2020