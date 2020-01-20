Пантелеева Евгения Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеева Евгения Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1946

Дата смерти

20.01.2020

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1946

Отец: Носонов Анатолий

Мать: Носонова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1966

Сын: Пантелеев Сергей Рудольфович

Отец ребёнка: Пантелеев Рудольф Александрович

Рождение ребёнка
21.01.1971

Дочь: Федосеева Елена Рудольфовна

Отец ребёнка: Пантелеев Рудольф Александрович

г.Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
1984

Сын: Пантелеев Александр Рудольфович

Отец ребёнка: Пантелеев Рудольф Александрович

Рождение ребёнка
03.06.1986

Сын: Пантелеев Дмитрий Рудольфович

Отец ребёнка: Пантелеев Рудольф Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантелеев Рудольф Александрович

Смерть
20.01.2020
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