Пантелеева Евгения Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1946
Дата смерти20.01.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1946
Отец: Носонов Анатолий
Мать: Носонова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1966
Сын: Пантелеев Сергей Рудольфович
Отец ребёнка: Пантелеев Рудольф Александрович
Рождение ребёнка
21.01.1971
Дочь: Федосеева Елена Рудольфовна
Отец ребёнка: Пантелеев Рудольф Александрович
г.Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
1984
Сын: Пантелеев Александр Рудольфович
Отец ребёнка: Пантелеев Рудольф Александрович
Рождение ребёнка
03.06.1986
Сын: Пантелеев Дмитрий Рудольфович
Отец ребёнка: Пантелеев Рудольф Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.2020