Пантелеев Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеев Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1994

Отец: не указан

Мать: Федосеева Елена Рудольфовна

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