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Мусонов Иван Андриянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мусонов Андриян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Мусонов Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1929

Дочь: Шкляева Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Мусонова Фекла Архиповна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Исупова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Мусонова Фекла Архиповна

Каргино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
18.01.1938

Дочь: Борисова Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Мусонова Фекла Архиповна

Каргино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
12.07.?

Сын: Мусонов Петр Иванович

Мать ребёнка: Мусонова Фекла Архиповна

Каргино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно
Каргино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
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