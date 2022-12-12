Мусонов Иван Андриянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мусонов Андриян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1929
Дочь: Шкляева Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Мусонова Фекла Архиповна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Исупова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Мусонова Фекла Архиповна
Рождение ребёнка
18.01.1938
Дочь: Борисова Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Мусонова Фекла Архиповна
Рождение ребёнка
12.07.?
Мать ребёнка: Мусонова Фекла Архиповна
Смерть
Неизвестно