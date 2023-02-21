Мусонов Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусонов Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Мусонов Иван Андриянович

Мать: не указана

Смерть
1991
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