Борисова (Мусонова) Тамара Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.01.1939
Дата смерти01.12.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1939
Отец: Мусонов Иван Андриянович
Мать: Мусонова Фекла Архиповна
Рождение ребёнка
1963
Сын: Борисов Юрий Иванов
Отец ребёнка: Борисов Иван
Рождение ребёнка
11.03.1969
Сын: Молчанов Николай Прокопьевич
Отец ребёнка: Молчанов Прокопий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борисов Иван
Смерть
01.12.2010
Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия