Борисова (Мусонова) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Мусонова) Тамара Ивановна

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Место рождения

Каргино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

18.01.1939

Дата смерти

01.12.2010

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1939

Отец: Мусонов Иван Андриянович

Мать: Мусонова Фекла Архиповна

Каргино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1963

Сын: Борисов Юрий Иванов

Отец ребёнка: Борисов Иван

Рождение ребёнка
11.03.1969

Сын: Молчанов Николай Прокопьевич

Отец ребёнка: Молчанов Прокопий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Прокопий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Иван

Смерть
01.12.2010
Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
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