Мусонова Фекла Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусонова Фекла Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1929

Дочь: Шкляева Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Мусонов Иван Андриянович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Исупова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Мусонов Иван Андриянович

Каргино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
18.01.1938

Дочь: Борисова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Мусонов Иван Андриянович

Каргино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
12.07.?

Сын: Мусонов Петр Иванович

Отец ребёнка: Мусонов Иван Андриянович

Каргино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусонов Иннокентий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1973
Каргино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
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