Мусонова Фекла Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1929
Дочь: Шкляева Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Мусонов Иван Андриянович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Исупова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Мусонов Иван Андриянович
Рождение ребёнка
18.01.1938
Дочь: Борисова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Мусонов Иван Андриянович
Рождение ребёнка
12.07.?
Отец ребёнка: Мусонов Иван Андриянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусонов Иннокентий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1973